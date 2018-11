Zeeuwse vuilniswagens rijden voortaan op afval

Vuilniswagen van ZRD wordt volgetankt met blauwe diesel, B50 (foto: ZRD)

Bij de dertien Zeeuwse milieustraten kun je kosteloos olie en frituurvet aanbieden. De plantaardige oliën komen terecht bij een raffinaderij in Rotterdam. Daar wordt het omgezet tot biodiesel. Dat wordt vermengd met gewone diesel tot B50. Dat is een mix van 50 procent blauwe diesel en 50 procent gewone diesel.

Brandstoftank

Met die B50 vult de ZRD de brandstoftanks van het eigen wagenpark, zoals de vuilniswagens die bij jou in de buurt het huisvuil komen ophalen. Die B50 is in Zeeland tot nu toe alleen beschikbaar bij het tankstation van De Pooter Olie aan de Beneluxweg in Terneuzen.

Vuilnisman tankt blauwe diesel, B50 (foto: ZRD)

Door de overstap op B50 behaalt de ZRD naar eigen zeggen een CO2-reductie van 45 procent. Nog dit jaar levert dit een CO2-besparing op van 107.550 kilo, heeft de ZRD berekend. Bovendien verlaagt dat de uitstoot van roet en fijnstof met 16,5 procent.

Goede voorbeeld

Directeur Paul Marinissen wil met de overstap naar blauwe diesel het goede voorbeeld geven. "Binnen onze bedrijfsvoering zoeken we continu naar mogelijkheden om te verduurzamen. We vinden het belangrijk om bij te dragen aan het duurzaamheidsbeleid van de Zeeuwse gemeenten. Het rijden op blauwe diesel is voor ons een goede manier om CO2 te besparen", aldus Marinissen.

De diesel aan de pomp bevat op dit moment nog maar 7 procent biodiesel, en heet sinds de naamwijziging van vorige maand dan ook B7. Benzine bevat 5 procent biobrandstof, in het geval van benzine is dat bio-ethanol, en dat heet dus E5. Voor 2020 moeten alle tankstations ook E10 gaan aanbieden, dat is dus benzine met 10 procent bio-ethanol.

