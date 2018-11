Geleijnse nu ook officieel Kamerlid voor 50PLUS

Geleijnse woont wegens zijn politieke carrière al ruim tien jaar in Den Haag. De laatste tijd was hij secretaris van 50PLUS. Toen hij nog in Goes woonde, begon hij op 18-jarige leeftijd een eigen zaak en was hij de jongste ondernemer van de gemeente.

Jongste kandidaat

Geleijnse was tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezing de jongste kandidaat van 50-PLUS in de top 10 van de lijst. Op 26 februari geeft hij zijn zetel weer terug aan Léonie Sazias. Sazias wil zich de komende tijd 'volledig concentreren' op haar herstel. Vorig jaar maart werd bekend dat het Kamerlid darmkanker heeft.

De teller voor Zeeland staat na de beëdiging van Geleijnse op vijf. Rutger Schonis (D66), Joba van den Berg (CDA), André Bosman en Tobias van Gent (beide VVD) zijn de overige Zeeuwse Kamerleden.