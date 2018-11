Forse stijging bioscoopbezoek blijft uit in Zeeland

bioscoop Cine City Vlissingen met nieuwe extra grote zaal (foto: Omroep Zeeland)

Er is sinds 2009 ook in Zeeland een lichte groei van het aantal bioscoopbezoekers te zien. Er kwamen in 2017 523.000 mensen voorbij de kassa, dat zijn er 30.000 meer dan negen jaar geleden. De grootste stijging was in het jaar 2015 toen CineCity Vlissingen - de grootste bioscoop van Zeeland - een nieuwe zaal opende, waardoor er in één klap 700 stoelen bij kwamen.

Om het succes te meten kijkt de bioscoopwereld met name naar het aantal bioscoopbezoeken per inwoner.

De forse stijging in Nederland tegenover de matige stijging in Zeeland wordt door de ondernemers zelf verklaard door de sterke toename van het aantal zalen in andere provincies. CineCity-manager Sander Verdonk ziet bijvoorbeeld de groei in West-Brabant. Daar ging men vroeger vooral naar Antwerpen. "Maar nu is in Breda een vestiging van Kinepolis gekomen, wat de Nederlandse cijfers sterk positief beïnvloed."

Mooie zomer

Het bioscoopbezoek in Zeeland gaat een beetje op en neer. Het jaarverslag over 2018 is nog niet beschikbaar, maar heel gunstig was het dit jaar niet, constateert Verdonk. "Het weer heeft altijd invloed op de bezoekerscijfers. Maar deze zomer hebben we heel veel mooi weer gehad en dan gaan mensen minder vaak naar de bioscoop."

De Vlissingse bioscoopexploitant hoopt dat het najaar in elk geval wel goed wordt. Vorige week werd Bohemian Rhapsody op de projectortafel gelegd en dat moet een forse klapper worden. Vanaf volgende week kunnen de Zeeuwen gaan kijken naar Fantastic Beasts en ook daarvan zijn de verwachtingen hoog.

Filmposter van de romantische komedie Weg van Jou (foto: Facebook)

Michiel de Ruyter

In bovenstaande grafiek is er - in Zeeland - een duidelijke piek te zien in 2015. Met dank aan Michiel de Ruyter, want het spektakel van onze nationale held was voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het hoge aantal bezoekers van dat jaar.

In 2017 ging het opnieuw (ietsje) beter in de Zeeuwse bioscopen. Dat was (ook) te danken aan een productie van eigen bodem: Weg van Jou. In Terneuzen bijvoorbeeld brak Weg van Jou met 17.500 bezoekers het record van de meest bezochte film, dat tot dan toe op naam van James Bond stond.