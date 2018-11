Speelgoedruildag Zierikzee leidt tot duurzaam sinterklaasfeest

"Kijk wat een mooie jurk", zegt een bezoekster. Ze kwam binnen met wasmanden vol oud speelgoed om te ruilen en vindt al snel wat nieuws voor haar dochters. "Dit oude spel lever ik in", zegt ze terwijl ze naar een spel met pinguïns wijst. Haar dochters spelen er nauwelijks meer mee, dus ze is blij dat andere kinderen er plezier van kunnen hebben.

Rechts Initiatiefnemer Marike de Jonge, links moeder Inge de Jonge (foto: Omroep Zeeland)

Er is veel speelgoed afgeleverd. Het ene spelletje was nog in zijn plastic verpakking. Van een ander boekje was het duidelijker te zien dat het al vaker was gebruikt. De bezoekers waren enthousiast over het initiatief. "Mijn kinderen hebben zoveel speelgoed, dat staat maar een beetje onder het stof in mijn kast. Dan is het toch fijn als Sint een ander kind hier gelukkig mee maakt", zegt deelnemer Corrie uit Zierikzee.

In de rest van Nederland worden op verschillende plekken al jaren dit soort ruilmiddagen georganiseerd, maar het is voor het eerst dat deze ruilmiddag in Zierikzee wordt gehouden. Initiatiefnemer Marike de Jonge is blij met de respons op de actie. "Het is mooi wanneer het speelgoed een tweede of derde kind kan verblijden."