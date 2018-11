KV Techniek uit Goes wint Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2018

Robot van KV Techniek (foto: KV Techniek)

De robot die KV Techniek heeft ontwikkeld, pakt verse groenten in en bevriest die tegelijkertijd door vaste CO2 toe te voegen. De combinatie van deze twee technieken is het innovatieve aan de robot die het bedrijf heeft ontwikkeld. Het stroomgebruik wordt hierdoor flink verminderd.

De genomineerde bedrijven zijn getoetst op onder andere impact, onderscheidend en strategisch vermogen. Volgens de elfkoppige vakjury scoorde KV Techniek op alle fronten het hoogst. Het bedrijf is aantoonbaar innovatief, vooruitstrevend en speelt volgens de jury het beste in op de marktvraag.

Emergo Publieksprijs

Dit is niet de enige prijs die vanavond werd uitgereikt op Contacta. Er was ook een publieksprijs te vergeven: de Emergo Publieksprijs 2018. Die is gewonnen door Streetplug uit Tholen, het bedrijf heeft een ondergronds laadstation voor elektrische auto's ontwikkeld.

Via de speciale stempagina op de website van Omroep Zeeland kreeg Streetplug de meeste online publieksstemmen.

Winnaars Emergo in 2018 (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse Innovatieprijs Emergo wordt ieder jaar uitgereikt aan een Zeeuwse onderneming die een succesvolle innovatie heeft gerealiseerd. Naast Streetplug uit Tholen behoorden Seafood Steam Group uit Bruinmisse, KV Techniek Goes en ModuVision uit Vlissingen dit jaar tot de genomineerden. De vijfde genomineerde, Odara, moest vanwege persoonlijke omstandigheden afzien van nominatie.

De innovatieprijs van de vakjury bestaat uit eeuwige roem en een kunstwerk van een Zeeuwse kunstenaar. De winnaar mag dit jaar een kunstwerk op maat laten vervaardigen bij Jan Willem Hament, bekend van Leuntje & Merien.