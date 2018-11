Onderzoek naar efficiëntere aardappeloogst moet voedselverspilling tegen gaan

Met de resultaten van het onderzoek willen ze kijken of het nut heeft de oogst van aardappelen efficiënter te maken, zodat er minder aardappels achterblijven en er dus minder voedsel wordt verspild.

Behalve in Colijnsplaat, wordt er ook onderzoek gedaan in Reusel, in Noord-Brabant, en in Engeland en Frankrijk. In Colijnsplaat wordt een aardappelperceel bij Proefboerderij de Rusthoeve gebruikt.

"We staan hier nu op het aardappelland en hier is vorige week geoogst en we zijn nu aan het kijken wat er is achtergebleven", zegt Roel Clement van de ZLTO. Op slechts een paar plekken op het land wordt een vierkante meter gemarkeerd, waar vervolgens alle aardappels worden uitgehaald. Op basis van die paar vierkante meters die worden onderzocht, wordt berekend hoeveel aardappels er in totaal zijn achtergebleven.

Om een goed vergelijk te kunnen maken, is dit een paar weken geleden ook al gedaan, toen de aardappels nog niet waren geoogst. Dit om erachter te komen hoeveel aardappels er gemiddeld per vierkante meter groeiden en dus ook op het totale land.

Geen rocket-science

Het onderzoek is redelijk simpel volgens Clement. "Het is geen rocket-science. Een boer weet best wel dat er eens een aardappel achterblijft. We weten ook dat fietsers regelmatig stoppen om achtergebleven aardappels te rapen, maar we willen nu door metingen uit te voeren eens kijken hoeveel dat er nou precies zijn."

Met het onderzoek willen ze erachter komen of het noodzakelijk is het oogsten efficiënter te maken, door minder aardappels te laten liggen. "En dat is niet alleen goed voor de boer, maar ook voor de consument, dus goed om eens naar te kijken."

We hebben wel een idee, maar we willen het precies weten

Het onderzoek wordt niet met een goed gevulde portemonnee voor de boer als doel uitgevoerd. "Voedselverspilling en voedselverlies is wel een thema wat de laatste tijd bij iedereen op de agenda staat. Bij consumenten, maar ook bij boeren die de producten telen en een deel ervan verloren ziet gaan. Dat is zonde en daarom willen wij daar ook naar kijken."

Over de eerste resultaten is Clement tevreden: "Ogenschijnlijk lijkt het minder dan ik zelf had verwacht. Dat is dan boven verwachting, want hoe minder we hier vinden, des te beter het is." Het duurt nog wel zeker tot eind volgend jaar voordat het onderzoek klaar is. Komende zomer staat nog eenzelfde proef gepland, waarna het onderzoeksteam de resultaten vergelijkt en conclusies trekt.