Nieuwdorp heeft dezelfde lichtinstallatie als het Wembley-stadion

De led-verlichting is volgens projectleider Johan Niewenhuijse gebaseerd op dezelfde techniek als die in het Wembley-stadion in Londen en die bij betaald voetbalclub RKC Waalwijk. "Het is een duurzame techniek die veel besparing oplevert." De duurzaamheid zit hem volgens Niewenhuijse, die zelf voetbalt bij Nieuwdorp, in het verbruik. De oude verlichting kostte ongeveer 22.000 kilowatt. Met de led-verlichting zitten we op 8.000 kilowatt."

Op het sportpark van Nieuwdorp zijn acht lichtmasten gezet. Zes op het tweede veld en twee op het trainingsveld. "Het is een uniek project in Zeeland", zegt Niewenhuijse. Mede daarom zijn ze bij de club trots op de nieuwe installatie. "Voor een klein dorpje als Nieuwdorp is dit fantastisch", zegt voorzitter Dingeman Welleman.

Subsidie

En dan denk jij wat kost dat nou voor Nieuwdorp? Dankzij een subsidieregeling vanuit NOC*NSF en een duurzaam potje van de gemeente Borsele op dit moment niks. De vereniging moet in vijftien jaar een deel van de totale kosten terugbetalen.

Maar dan zijn we er nog niet. Volgens Niewenhuijse zijn er ook voordelen voor de voetballers. "Bij andere verlichtingen merk je dat je de bal als het ware even kwijt bent in een dooie hoek. Dat heb je hier niet."

Spelers van Nieuwdorp en het Borsels elftal in actie (foto: René van der Vliet)

Vanavond werd de officiële opening gedaan door wethouder Arno Witkam van de gemeente Borsele. De wedstrijd tussen Nieuwdorp en het Borsels elftal eindigde in 6-5 voor de thuisploeg.