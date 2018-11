Deze prik krijgen nog bijna drieduizend Zeeuwen

Een potje met de vaccinatie (foto: Omroep Zeeland)

In Vlissingen was het druk tijdens de eerste dag, maar hoeveel mensen er in Zeeland uiteindelijk worden gevaccineerd is onduidelijk. Al jaren is geloofsovertuiging een reden om kinderen niet in te laten enten. Ook daalt de vaccinatiegraad de laatste jaren doordat ouders twijfelen aan het nut van de vaccins.

Meningokokkenziekte is een ziekte die je krijgt van een bacterie, de meningokok. Van deze bacterie bestaan meerdere typen. De typen A, B, C, W en Y zijn de bekendste. Sinds 2015 worden ieder jaar meer mensen ernstig ziek door type W. Daarom krijgen dit jaar bijna alle jongeren die 14 jaar worden, een vaccinatie die hen beschermt tegen deze variant.

Misselijkheid, hoge koorts, braken en hoofdpijn zijn klachten die kunnen verraden dat iemand de ziekte heeft. Het kan in het ergste geval hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging en zelfs de dood veroorzaken. Mensen die het overleven kunnen blijven gevolgen ondervinden, zoals hersenschade.

Risicogroepen

Onder veertienjarigen komt de ziekte vaker voor, omdat ze vaker drager zijn van de ziekte. Ze zijn daarom ook één van de risicogroepen. Om de groepen in deze leeftijd te vaccineren wordt het probleem bij de bron aangepakt.

