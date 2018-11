Ook Koepoort en Lange Jan krijgen nieuwe verlichting

Jeroen Jans bij verlichte stadhuis in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De verlichting van het stadhuis is zelfs zo goed gelukt dat het 6 december meedingt naar de titel 'mooist verlichte gebouw ter wereld'. Als enige Nederlandse kanshebber is het, met nog zeventien anderen gebouwen over de hele wereld, genomineerd voor de international Darc Award.

Bezoekers van de vorige maand gehouden Nacht van de Nacht, hebben al een kleine preview kunnen zien van de "nieuwe" Lange Jan. De toren was verlicht met led-kleuren die het bouwwerk een ander aanzicht gaven in het donker.

Jeroen Jans over de verlichting van de Lange Jan

Lichtvervuiling

Tot een paar weken geleden werd de toren verlicht met een aantal grote spots die bovenop een soort van lantaarnpaal staan. Volgens Jeroen Jans van New Urban View geeft de verlichting veel minder lichtvervuiling voor omwonenden en dieren. Ook zal het de gemeente schelen in de portemonnee, want de led-verlichting is zuiniger.

Het bedrijf dat de gebouwen de nieuwe verlichting geeft is blij met de opdracht. Volgens Jeroen Jans kan je echt dramatiek in de gebouwen leggen en ga je door de preciezere verlichting veel meer de contouren van het gebouw benadrukken.

