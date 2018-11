Vrouw bedreigd door agressieve man én hond

Aanhouding door de politie (foto: OZ)

Judogreep

De politie hield de man aan en vroeg om zijn hond even aan een paal vast te zetten. In de rugzak van de man trof de politie een kleine hakbijl aan. De man werd daarop zo agressief dat een politieman hem met een judogreep tegen de grond moest werken. Op dat moment rukte de hond zich los, viel de agent aan en beet hem in zijn arm. Toen die uiteindelijk pepperspray gebruikte kalmeerde het dier.

De man is overgebracht naar een politiecel in Torentijd. "Maar omdat je het een hond niet kunt aanrekenen dat zij voor haar baas opkomt, hoeft zij niet naar Torentijd", laat het politieteam Walcheren weten op Facebook. De hond verblijft nu op een veilig adres met goede zorg, meldt de politie.

De gebeten agent kon na controle door de huisarts weer aan het werk.