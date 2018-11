Fikse discussie over toekomst Domburg

Het Nehalenniagebied ligt onder aan de Boulevard Van Schagen in de badplaats. Het college en nu dus ook het grootste deel van de raad willen gaan onderzoeken wat er mogelijk is op die plek. Gedacht wordt aan hotels, parkeerplaatsen en dus een nieuw gebouw voor het Marie Tak van Poortvlietmusuem. Dat gaat 4,5 miljoen euro kosten. Op de nieuwe, centraler gelegen plek, hoopt het museum meer publiek te trekken en meer werk te kunnen tonen.

Geschrokken

Het bestuur van het museum heeft daarom pas een nieuw plan ingediend en daar zijn ze in Domburg nogal van geschrokken, vertelden Chris Maas van PvdA/GroenLinks en de Stadsraad Domburg. Het nieuwe pand steekt vier meter boven de duinen uit en dat past niet, zei voorzitter Simon de Visser. "Het gaat om de leefbaarheid en die staat al erg onder druk. Een museum met die omvang past niet op die plek onder aan de duinen. Daarom pleiten we er voor ook naar andere locaties te kijken. En goed te kijken naar de invulling van het gebied: wat komt er en wat betekent dat voor de leefbaarheid?"

Pleidooi voor duidelijkheid

Maas sloot zich bij De Visser aan. Hij pleitte voor het stellen van kaders. "Wat willen we nu? Om te voorkomen dat er nog meer plannen komen, bijvoorbeeld voor grote hotels, die niet passen in Domburg." Maar geen enkele partij van de coalitie ging daar in mee. Sylvia Sparreboom van DTV begreep het punt van Maas niet en ging ook niet diep in op zijn vragen over wat zij nu van het plan van het museum vond. Maas reageerde daar geïrriteerd op. "Ik vind dit een belediging."

Het nieuwe museum moet bij de Watertoren komen (foto: Danny Bastiaanse )

Laatste woord

Het onderzoek komt er dus zoals de coalitie en het dagelijks gemeentebestuur het willen. Dus zonder kaders en met open vizier. Wethouder Schot beloofde ruggespraak te houden met de bevolking en beloofde geen stappen te zetten zonder toestemming van de raad. "U heeft het laatste woord."

Het was de bedoeling dat deze vergadering raadslid Ineke Rijken van PvdA/GroenLinks zou opstappen. Zij kan zich niet vinden in hoe de raad omgaat met integriteit en het bespreekbaar maken van dit onderwerp. Voor Rijken was de druppel dat er recent een afscheidsreceptie was voor de afgetreden wethouder Jaap Melse. "Niet te begrijpen dat er gemeenschapsgeld is uitgegeven voor een receptie van een wethouder die op moest stappen vanwege een integriteitskwestie." Maar omdat alle procedures voor haar opvolger nog niet zijn doorlopen, blijft ze nog even aan.