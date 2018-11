ZorgSaam is het beste streekziekenhuis van het land

Ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen (foto: Omroep Zeeland)

ZorgSaam scoort onder meer hoog met het beleid rond operaties: er zijn weinig complicaties en infecties. De controle op medicatie in het Zeeuws-Vlaamse ziekenhuis is ook goed in orde.

Een heel duidelijk signaal

In een reactie laat ZorgSaam weten 'bijzonder blij en trots' te zijn. Directielid Lodewijk de Beukelaar noemt de eerste plaats "een erkenning voor al het werk en de kwaliteit van zorg die we leveren." "Het is een enorme opsteker voor onze zorgverleners en een heel duidelijk signaal naar de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland dat wij de kwaliteit van zorg echt goed op orde hebben."

Voor de Top 100 is gebruik gemaakt van gegevens die ziekenhuizen moeten leveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het gaat onder meer om toezicht op medicijngebruik, kwaliteit van de verpleging en het voorkomen van complicaties na een behandeling.

Vorig jaar bleef ZorgSaam in de Ziekenhuis Top 100 steken op de 32e plaats. De Beukelaar had toen wat kritiek. Volgens hem gebruikte het AD enkele verouderde gegevens die het beeld vertekenden. De sprong naar nummer één dit jaar is simpelweg het gevolg van heel hard werken, zegt De Beukelaar:

Lodewijk de Beukelaar over ZorgSaam dat springt van 32 naar 1 in de Ziekenhuis Top 100.

Lees ook: