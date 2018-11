Deel dit artikel:













Zeeland wordt wakker: Beste ziekenhuis, Emergo, en mooi uitgelicht

Goedemorgen. Het is donderdag 8 november, dit is in het nieuws in Zeeland.

Ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen (foto: Omroep Zeeland) Beste ziekenhuis ZorgSaam met vestigingen in Terneuzen, Hulst en Oostburg is het beste streekziekenhuis van Nederland. Het Zeeuws-Vlaamse ziekenhuis prijkt helemaal bovenaan in de jaarlijkse Ziekenhuis Top 100 van het AD. Lees ook: ZorgSaam is het beste streekziekenhuis van het land Winnaars Emergo in 2018 (foto: Omroep Zeeland) Emergo De Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2018 is zojuist op netwerkbeurs Contacta uitgereikt aan KV Techniek. Het bedrijf uit Goes won deze prijs dankzij de uitvinding van een innovatieve robotlijn die diepvriesgroenten inpakt. Lees ook: KV Techniek uit Goes wint Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2018 Jeroen Jans bij verlichte stadhuis in Middelburg (foto: Omroep Zeeland) Verlicht Middelburg Na het stadhuis en de Kloveniersdoelen krijgen op 1 december ook de Lange Jan en de Koepoort nieuwe verlichting. De oude lampen worden vervangen door LED-spots die niet alleen milieuvriendelijk zijn, maar de gebouwen een mooier aanzicht geven. Lees ook: Ook Koepoort en Lange Jan krijgen nieuwe verlichting De LED verlichting op het veld bij Nieuwdorp (foto: René van der Vliet) LED in Nieuwdorp Bij Nieuwdorp zijn ze erg blij met hun nieuwe lichtinstallatie. De voetbalvereniging nam gisteravond acht nieuwe LED lichtmasten in gebruik met een speciale wedstrijd tussen het eerste elftal en een team dat bestond uit de beste voetballers van de gemeente Borsele. Lees ook: Nieuwdorp heeft dezelfde lichtinstallatie als het Wembley-stadion Herfstkleuren in Oost-Souburg (foto: Anneke van den Dries)