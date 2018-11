Deel dit artikel:













Zeeuws ambulancepersoneel krijgt kogelwerende vesten

Ambulancepersoneel krijgt de beschikking over kogel- en steekwerende vesten. Het idee is dat die vesten klaar liggen in de auto en kunnen worden aangetrokken zodra iemand denkt dat het nodig is. "Als je zelf niet veilig bent, kun je een ander niet helpen." zegt Christine Francke van het Witte Kruis, dat ambulances in Zeeland laat rijden.

(foto: Omroep Zeeland) Het Witte Kruis gaat over op de aanschaf van de kogelwerende vesten omdat Ambulancezorg Nederland dit adviseert. In de Zeeuwse praktijk is het volgens Francke nog niet voorgekomen dat personeel de speciale beschermende kleding nodig had. Christine Francke hoopt dat het ook nooit nodig zal zijn, maar vindt dat de mensen op de ziekenauto overal op voorbereid moeten zijn. Christine Francke (Witte Kruis): kogelwerende vesten voor de zekerheid In België dragen ambulancemedewerkers al langer kogelwerende vesten.