Stadsraad Domburg: Laten we van Amsterdam leren

Zicht op Domburg

De Visser zegt het gekscherend, maar zijn waarschuwing is serieus."Natuurlijk kunnen we Domburg niet vergelijken met Amsterdam. Maar op kleinere schaal hebben we wel te maken met dezelfde problemen." Toeristen weten Domburg te vinden en dat is goed, zegt hij. Maar het gaat volgens hem om de balans tussen toerisme en plezierig wonen en die dreigt zoek te raken, zegt De Visser.

'Dit moeten we niet willen'

Door bestaande regels voor woningverhuur staat volgens hem de leefbaarheid in de badplaats nu al onder druk. "Particulieren mogen 49 procent van hun huis verhuren, aan maximaal tien mensen. En dan mogen ze ook nog een zomerhuis verhuren. Dat gebeurt al volop. En dat doet iets met je dorp. Meer auto's en dus minder parkeerplekken bijvoorbeeld."

Ook ziet hij 'Amsterdamse toestanden' dat investeerders panden opkopen, puur voor de verhuur. "Dat gaat ten koste van permanente bewoning. Een zomerhuis in de tuin is prima, maar dit zouden we niet moeten willen."

Stadsraad Domburg: Laten we leren van Amsterdam

'Hoogbouw past niet'

Verder had De Visser namens de stadsraad een duidelijk boodschap voor de gemeenteraad over de toekomst van het Marie Tak van Poortvlietmuseum. Het bestuur van het museum heeft een plan voor een nieuw pand ingediend dat in de duinen bij Domburg zou komen, het Nehalenniagebied. De Visser: "Kijk ook naar andere locaties. Ook naar uitbreiding op dezelfde locatie of huisvesting in het oude KPN-gebouw."

Wat de inwoners van Domburg volgens hem in ieder geval niet willen is dat dat nieuwe plan wordt uitgevoerd. "Het nieuwe museum steekt vier meter boven de duinen uit. Dat mag absoluut niet. Daar is geen draagvlak voor, zo'n hoog gebouw past niet bij het karakter van Domburg."

De gemeenteraad praatte woensdagavond over de toekomst van het Nehalenniagebied in Domburg. Besloten is dat er een onderzoek komt naar wat er mogelijk is. Gedacht wordt dus aan een nieuw pand voor het Marie Takmuseum, hotels en extra parkeerplek

