Eisen tot acht jaar cel in grote drugszaak

Tegen een 37-jarige man uit Breda en een 29-jarige man uit Middelburg die verdacht worden van de invoer van meer dan 1143 kilo cocaïne in december 2015 is acht jaar gevangenisstraf geëist. Daar wordt hun voorarrest van dertien maanden van afgetrokken.

Regelneven

Het OM denkt te hebben bewezen dat zij die grote hoeveelheid drugs hebben ingevoerd en dat ze deel uitmaakten van een criminele organisatie. Zij zouden de regelneven zijn geweest van het transport waarbij de partij drugs in een lading ananassap van de haven van Antwerpen naar een loods in Raamsdonksveer werd gebracht. De 37-jarige man uit Breda was daarnaast betrokken bij de wietteelt. Dat blijkt volgens het OM uit afgetapte telefoongesprekken.

Een derde verdachte, een 31-jarige Goesenaar die de drugs zou hebben opgehaald uit de haven van Antwerpen, moet als het aan het OM ligt vier jaar de cel in. Ook bij hem gaat er dertien maanden voorarrest af. Hij wordt gezien als medeplichtig.

Anonieme tip

Door een anonieme tip was justitie op de hoogte van dit transport. De verdachten werden al een tijd lang getapt en geobserveerd. Toen de drugs eenmaal naar de loods was gebracht, deed de politie een inval.

De andere drie verdachten hebben niks te maken met die partij cocaïne in het ananassap, ze zijn in beeld gekomen door die afgetapte telefoongesprekken. Zij hoorden 180 dagen celstraf tegen zich eisen, dat staat gelijk aan hun voorarrest. Het gaat om een 30-jarige man uit Vlissingen, een 50-jarige man uit Breda en een 34-jarige vrouw uit Eindhoven.

Criminele organisatie

Als het aan het OM ligt, krijgt de 30-jarige man uit Vlissingen naast de eerdergenoemde celstraf ook 240 dagen werkstraf, voor de handel in wiet en deelname aan een criminele organisatie. De rol van de 50-jarige man uit Breda was volgens het OM wat kleiner, tegen hem is naast de celstraf 140 dagen werkstraf geëist.

Tegen de 34-jarige vrouw uit Eindhoven is ook 140 dagen werkstraf geëist, voor heling, witwassen en fraude. De Eindhovense wordt door de officier van justitie een 'gangsterliefje' genoemd. Ze had een relatie met de 37-jarige man uit Breda en zou hebben genoten van het criminele geld dat haar toenmalige vriend verdiende.

Plastische chirurgie

Hij zou onder meer een auto voor haar hebben gekocht, duizenden euro's aan kleding en plastische chirurgie (liposuctie). Zij had volgens de officier kunnen weten dat hij dat niet van zijn Wajong-uitkering kon betalen.

De drugsvondst stamt uit eind 2015, dus is de wettelijke termijn voor de inhoudelijke behandeling van de zaak van twee jaar inmiddels al verstreken. Toch pleit de officier van justitie ervoor om geen strafkorting te geven aan de verdachten. Het overschrijden van de redelijke termijn kan in dit geval niet het OM aangerekend worden, vindt de officier van justitie. De vertraging zou vooral zijn veroorzaakt door de vele onderzoekswensen van de verdediging.

Uitspraak

De rechtbank in Middelburg heeft al laten weten langer nodig te hebben voor een gedegen uitspraak dan de gebruikelijke twee weken. Op maandag 3 december doet de rechtbank uitspraak.

