SGP-fractievoorzitter Tholen stapt op

Raadszaal Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Op de Facebookpagina van de SGP Tholen zegt Kraamer het jammer te vinden om te stoppen, maar hij kan nu eenmaal niet alles tegelijk. "Ik heb een opgroeiend gezin en vind dat hier mijn eerste verantwoordelijkheid ligt. Het is mooi om iets te betekenen voor de maatschappij, maar de balans met thuis moet er ook zijn. Als ik beide ambten tegelijk blijf doen zal die balans er niet zijn".

Opvolgers staan klaar

De opvolging van Peter Kraamer is al geregeld. Cees Verloop, sinds 2014 raadslid, wordt de nieuwe fractievoorzitter. Ruud Muijt, de nummer 8 van de gemeenteraadsverkiezingen in maart, neemt de vrijgekomen zetel in. Hij heeft al ervaring opgedaan in de steunfractie en wordt komende weken nog verder ingewerkt door Kraamer.