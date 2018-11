'De jeugd kan wel een cultuurinjectie gebruiken'

MIKLIPS - Wij zijn de stad ft. Just, Ron-d & Dikke Dennis

Met een aantal artiesten en kunstenaars heeft Jansen het collectief Urban Umbrella opgezet. Videomakers, graffitispuiters en tatoeage-artiesten zetten zich in op scholen en in kroegen om cultuur en artisticiteit te delen. Jansen neemt vooral de video's van Urban Umbrella voor zijn rekening. Daarin worden allerlei zaken voorgelegd aan de Zeeuwse jeugd (maar ook volwassenen) zoals drugs, drank en muziek.

Toch draait Urban Umbrella veelal om muziek, en dan hiphop en rap. Op de meeste video's zijn stukjes optreden te zien en interviews met bezoekers en artiesten. Jansen werkt onder andere samen met de rappers van de Vlissingse band De Hobbyisten. Zij zijn vaak te zien als presentatoren in de filmpjes.

Mick Jansen en rapper Ron-D (foto: MIKLIPS)

Wat opvalt is dat de filmpjes op YouTube, Facebook en Instagram niet zoveel bekeken worden. Mick Jansen is zich daarvan bewust, maar laat zich daardoor niet ontmoedigen: "We zijn nog geen twee jaar bezig en hebben geen enkel budget. Ondertussen leveren we veel filmpjes, maar dat moet allemaal uit eigen zak komen."

"Er is geen geld voor publiciteit", gaat hij verder. "Daarentegen heb ik het gevoel dat we op straat wel leven. Mensen moeten ons de kans geven om onszelf te bewijzen en te laten zien."

Urban Umbrella is een beweging die niet zomaar stopt." Mick Jansen, geestelijk vader van kunstcollectief Urban Umbrella

Daarom heeft Jansen onder de naam Miklips de samenwerking gezocht met 'WIJ ZIJN DE STAD', een website die het wel en wee van Middelburg in kaart brengt, gesteund door ondernemers. Samen met bekenden uit de jongerenwereld, zoals Extince en Just (van Engel & Just), Rody Verhulst en zanger/acteur Dikke Dennis neemt Jansen de kijker in de videoclip 'Wij zijn de Stad' mee door Middelburg en laten ze hun visie op de de stad zien en horen.

Mick Jansen met kornuiten in de clip 'Wij zijn de Stad' (foto: MIKLIPS)

Doordat de website van WIJ ZIJN DE STAD wel veel bezoekers kent is de clip inmiddels een paar duizend keer bekeken. "Zo bereiken we steeds meer mensen. Niet alleen door de video's, maar ook door evenementen. Urban Umbrella is een beweging die niet zomaar stopt."