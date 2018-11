Lekkage Doel 1 kwam waarschijnlijk door temperatuursverschillen in leiding

Kerncentrale bij Doel (foto: ANP)

Het lek ontstond dus niet in de lasnaad, zoals kort na het ontstaan van de lekkage werd gemeld. "Een scheur op de lasnaad ligt wel voor de hand, maar bij het bestuderen van het lek bleek dat bij nader inzien toch niet het geval te zijn", vertelt woordvoerder Nele Scheerlinck van Doel-exploitant Engie Electrabel.

Onderzoeksrapport

Nadat niet-destructief onderzoek ter plekke geen verklaring opleverde voor het lek is het deel van de leiding waar de lekkage optrad losgesneden en opgestuurd naar een laboratorium voor destructief onderzoek. Dat onderzoek leverde deze voorlopige verklaring op. Het onderzoek loopt nog, binnen nu en enkele weken wordt het definitieve onderzoeksrapport verwacht.

Het lek in het veiligheidskoelwatercircuit van Doel 1 ontstond in april. De reactor werd meteen stilgelegd en het geplande grote onderhoud werd vervroegd. Hetzelfde gebeurt bij Doel 2, de tweelingreactor van Doel 1. Het weer opstarten van die twee reactoren, dat volgens planning in oktober had moeten gebeurden, staat nu gepland voor december. Het achterhalen van het lek en het uitvoeren van controles op vergelijkbare leidingen nam veel tijd in beslag.

'Gloeiend heet'

Sowieso duurde het even voor de leiding waar het lek optrad gecontroleerd kon worden. Dat deel van de reactor is Scheerlinck 'gloeiend heet'. Ook is er in dat deel veel straling, dus moesten er maatregelen getroffen worden om het personeel daartegen te beschermen, zoals het plaatsen van loden schermen.

Zicht op kerncentrale Doel vanuit Rilland (foto: Omroep Zeeland)

Bovendien duurde het lang voor ze het lek met visuele inspectie gevonden hadden. Het gaat volgens de woordvoerder namelijk om een klein gaatje, 'ter grootte van punaise'. Desondanks ontsnapt uit zo'n klein gaatje enkele liters per minuut, door de hoge druk van het water. "In het koelwatercircuit heerst een zeer hoge druk van 155 bar, dat is vergelijkbaar met oceaanwater op een diepte van 1,5 kilometer." Uit een klein gat kan dus veel water wegstromen.

Nooit koelwater weggestroomd

Na het ontstaan van het lek is de centrale meteen stilgelegd. "Dan gaat de druk direct omlaag en daalt dus ook de snelheid waarmee het uit het gat stroomt", aldus Scheerlinck. Het gelekte koelwater werd meteen binnenin de reactor opgevangen. Er is dus nooit koelwater weggestroomd naar buiten de kerncentrale, benadrukt de woordvoerder.

Het lek zat bovendien volgens Scheerlinck in een 'niet-essentieel onderdeel' van de reactor. Het gaat om een hulpleiding van het veiligheidssysteem. Dat systeem pompt als er iets fout gaat in de reactor koelwater in hoge snelheid door het systeem.

De leiding waar het lek ontstond is een relatief kleine leiding in dat systeem, met een diameter van tien centimeter. Het koelwater staat bij normaal functioneren van de reactor stil in die leiding. Daardoor konden er grote temperatuursverschillen in die leiding ontstaan en die zouden dus het lek hebben veroorzaakt.

Geen scheurtjes gevonden

Desondanks is het belangrijk om te achterhalen of zulke scheurtjes niet ook in andere leidingen zitten. Daarom is er speciaal voor dit doeleinde een robot aangekocht waarmee deze relatief kleine leidingen van binnenuit geïnspecteerd kunnen worden. Die inspectie loopt nog, maar inmiddels is wel al een groot deel van de leidingen gecontroleerd en volgens Scheerlinck zijn daarbij geen vergelijkbare scheurtjes gevonden.

Doel ligt de laatste jaren onder een vergrootglas na meerdere incidenten. Naast dit lek gaat het dan bijvoorbeeld ook om de scheuren in de reactorwand en het betonrot in de veiligheidsbunkers. Ook de andere Belgische kerncentrale Tihange, bij de grens met Limburg, wordt om die reden met argusogen in de gaten gehouden.

