Integriteit is in gemeente Veere ver te zoeken, vindt vertrekkend raadslid

Het PvdA/GroenLinks-raadslid vindt het belachelijk dat de integriteit in de gemeente Veere nog altijd niet goed geregeld is. Ze wil daarom aftreden, maar moet noodgedwongen blijven zitten totdat er vervanging voor haar is. De druppel die de emmer deed overlopen was het aanbieden van een officieel afscheid aan wethouder Jaap Melse van SGP/ChristenUnie. Hij moest eerder dit jaar opstappen als wethouder omdat hij niet integer gehandeld had.

Niet iedereen is het eens met het voornemen van Ineke Rijken om af te treden in de gemeenteraad van Veere. "Je kan beter blijven zitten en dingen proberen te veranderen", zegt raadslid Stijn van Kervinck van de fractie Dorpsbelangen en Toerisme Veere (DTV).

'Het is nobel, een signaal'

Politicoloog Herman Lelievelt van de Roosevelt Acadamy in Middelburg vindt het een bijzonder besluit van Rijken. "Bij mijn weten komt het niet vaak voor dat een raadslid om deze reden opstapt. Vaak gaat het om het eigen functioneren of is iemand bijvoorbeeld ziek. Het is nobel, een signaal."

Tegelijkertijd vraag hij zich af of het wel de juiste weg is, en sluit zich daarbij aan bij raadslid Stijn van Kervinck. "Kun je niet beter blijven en proberen van binnenuit zaken te veranderen? Vraag om een onderzoek, een speciale commissie. Als je opstapt, heb je helemaal geen invloed meer", aldus Leleiveldt.

Opstappen

Het rommelt al langer in de Veerse politiek. De gemeente beleefde een ingrijpend gebeurtenis toen SGP-wethouder Jaap Melse moest opstappen vanwege vermeende belangenverstrengeling in zijn portefeuille Ruimtelijke Ordening.

De gemeente Veere houdt komende dinsdagavond een speciale gespreksavond voor de gemeenteraad over integriteit; de gedragsregels waaraan ambtenaren en bestuurders zich zouden moeten houden. Zo'n avond is broodnodig, vinden deze gemeenteraadsleden.

Na het vertrek van Melse kwamen ook burgemeester Rob van der Zwaag en toen nog kandidaat-wethouder Bert van Halderen in opspraak. In hun geval werden de klachten te licht bevonden. Van der Zwaag kon aanblijven als burgemeester en Van Halderen werd 'gewoon' benoemd als wethouder. Maar het aftreden van Melse en de daarop volgende aantijgingen zorgden wel voor een zeer moeizame formatie. Nu wordt de Veerse coalitie gevormd door SGP/ChristenUnie, VVD en DTV.

