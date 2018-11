Nieuwe ploeg voor wielrenner Timo de Jong

Timo de Jong op kop van het peloton in de ZLM Tour (foto: Omroep Zeeland)

DESTIL-Parkhotel Valkenburg was lang in onzekerheid over de toekomst omdat er nog geen sponsor voor komend wielerjaar was gevonden. Aan die onzekerheid kwam woensdag een einde. Toen werd bekend dat de ploeg gaat samenwerken met Orange Babies Cycling Team.

Toch vertrekt De Jong. "Ik vond het te lang lang duren voordat er zekerheid kwam. Ik had ook de mogelijkheid om naar een andere ploeg te gaan en dat heb ik gedaan."

De Jong wordt bij VolkerWessels Merckx ploeggenoot van onder meer Peter Schulting, die begin oktober de Tacx Pro Classic op Neeltje Jans won. Ploegleider is oud-prof Allard Engels. VolkerWessels komt uit in de clubcompetitie, maar krijgt in 2020 de status van continentale ploeg, waardoor de ploeg aan sterkere wedstrijden mee kan doen.

Afgelopen wielerjaar won De Jong een etappe in de rittenkoers Carpathian Couriers Race in Polen. Daarnaast werd hij derde in de Omloop van de Houtse Linies en vierde in de Omloop van Valkenswaard. In eigen regio werd De Jong twintigste in de ZLM Tour, toen hij voor de nationale beloftenselectie uitkwam.