Lange file door ongeluk op A4

De rechterrijstrook is dicht. Het ongeluk, waar twee vrachtwagens bij betrokken waren, gebeurde rond 13.30 uur. Er is veel schade aan de vrachtwagens. Brokstukken liggen over de weg verspreid. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.

Op de weg tussen Antwerpen en Bergen op Zoom staat file. Het verkeer vanuit Antwerpen moet omrijden via Breda (E19, A16 en A58).