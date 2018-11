'Leefbaarheid rond doorgangswegen Goes-Zuid moet beter'

Animatie nieuwe situatie kruising Patijnweg/Buys Ballotstraat (foto: Gemeente Goes)

De afgelopen jaren waren er veel werkzaamheden in Goes-Zuid: nieuwe afslag A58, herinrichting kruising Buys Ballotstraat en Patijnweg, verandering spoorwegovergang, etc. Goed voor de doorstroming van het verkeer, maar minder voor bewoners die bijvoorbeeld aan de Fruitlaan of aan de 's-Gravenpolderseweg wonen.

Doorstroming verkeer én leefbaarheid

"De wegen in Nederland zijn sinds de jaren '60 gericht op doorstroming van het verkeer. Maar bewoners geven aan: ik wil een bredere stoep of een breder fietspad," zegt wethouder verkeer en vervoer Loes Meeuwisse, "het gaat dus niet alleen om veiligheid en doorstroming in het verkeer, het gaat ook om leefbaarheid."

"Als je met een andere bril kijkt, dan zie je andere dingen en dat gaan we doen."" Loes Meeuwisse, wethouder verkeer en vervoer Goes

Visie op leefbaarheid

Goes start daarom met het Participatieproject verkeervisie 's-Gravenpolderseweg, Kloetingseweg, Fruitlaan en Buys Ballotstraat. Belanghebbenden kunnen hun visie geven op de leefbaarheid in het gebied. Studio Bereikbaar, een bureau uit Rotterdam dat is gespecialiseerd in bereikbaarheidsvraagstukken, gaat klankbordgroepen vormen en met mensen in gesprek. Wethouder Meeuwisse: "Als je met een andere bril kijkt, dan zie je andere dingen en dat gaan we doen." De gesprekken moeten leiden tot breed gedeelde uitgangspunten over wat leefbaarheid in Goes-Zuid inhoudt. In het voorjaar moet het project zijn afgerond.