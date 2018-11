Deel dit artikel:













Denen onder de indruk van Zeeuwse dijken en lange mannen

Een groep Denen is momenteel op bezoek in Zeeland. Ze zijn geïnteresseerd in onze kustbescherming. Waterschap Scheldestromen laat ze zien hoe wij onze provincie beschermen tegen het water.

De Denen komen uit Køge, een gemeente onder Kopenhagen. Het gebied heeft een onbeschermde kustlijn van elf kilometer en loopt het risico om gemiddeld eens in de vijftig jaar te overstromen. Volgens Coen Bertijn van het waterschap is er wereldwijd veel belangstelling voor de Zeeuwse kustbescherming. "Wij hebben daar natuurlijk veel ervaring mee, dus ik denk dat ze zeker iets van ons kunnen leren", vertelt hij. Grote dijken en lange mannen De groep is onder de indruk van onze kustlijn. "De standaard op het gebied van kustbescherming ligt hier veel hoger dan bij ons in Denemarken", vertelt Merete Olsen. Maar ze is niet alleen onder de indruk van onze grote dijken: "Ik vind het hier heel erg mooi, de mannen zijn erg lang en de mensen heel sportief. Jullie fietsen veel", aldus Olsen. De groep uit Denemarken bekijkt de duinen en dijk in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)