'Als je hier bent, heb je niet het idee dat je in een ziekenhuis bent'

Patiënten van ZorgSaam zijn verheugd dat hun ziekenhuis tot beste streekziekenhuis van Nederland is uitgeroepen. "Ik heb het altijd al een goed ziekenhuis gevonden", vertelt mevrouw Van Boven. "Ook voor mensen in Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen is dit belangrijk." Voor meneer Van Broekhoven komt de titel niet als een verrassing. "De zorg is goed en als je hier bent, heb je niet het idee dat je in een ziekenhuis bent."

Feestelijk onthaal Het ziekenhuis, dat vorig jaar nog 32e stond, wilde dit heuglijke moment niet zomaar voorbij laten gaan. Ballonnen sieren de entree en in de hal staat de nummer 1-klassering trots aangekondigd. "Dit is een mooie opsteker", lacht directielid Lodewijk de Beukelaar. Volgens de test scoort het ziekenhuis door de inzet op kwaliteit en veiligheid van zorg vooral goed op het achterwege blijven van complicaties, een laag aantal heroperaties en een laag percentage infecties. "Ja, de bubbels gaan open", vervolgt hij vrolijk. Patiënten blij met ZorgSaam als ziekenhuis Top 100 De gehele lijst van Ziekenhuis Top 100 wordt morgen bekendgemaakt. Dan weten we ook hoe het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en de ziekenhuizen in Dirksland en Bergen op Zoom het doen.