Meerderheid Kamer voor Borssele II, maar tegen welke prijs? De voor- en nadelen op een rij

Komt er dan toch een tweede kerncentrale in Borssele? (foto: Omroep Zeeland)

In het VN-klimaatrapport (IPCC), dat deze maand verscheen, staat dat kernenergie een zeer belangrijke rol kan spelen om de klimaatdoelen te bereiken. Dat was voor programmamaker Arjen Lubach en zijn team de aanleiding om in de uitzending van afgelopen zondag een poging te doen om kernenergie uit het verdomhoekje te halen.

De uitzending van Lubach werd op de voet gevolgd door een motie van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff die de discussie over kernenergie in de Tweede Kamer nieuw leven heeft ingeblazen. Daaruit bleek dat er meer voorstanders in de kamer zitten dan je misschien zou denken.

Voor- en nadelen

Aangezien de VN, Lubach en Dijkhoff de kernenergie weer bespreekbaar hebben gemaakt, hebben we nog eens de voor- en nadelen op een rij gezet en al met al lijkt de kans klein dat er een Borssele II komt. Maar weeg de onderstaande voor- en nadelen af en oordeel zelf:

Voordelen: Constante energievoorziening:

Hernieuwbare energiebronnen als wind en zon zijn grillig. Ze zijn lang niet altijd beschikbaar. Een kerncentrale draait constant en levert continu een vaste hoeveelheid energie. Geen CO2-uitstoot:

Hoewel kernenergie radioactief afval produceert, komt er geen CO2 bij vrij. En waar radioactief onder de grond opgeslagen kan worden, geldt dat niet voor CO2, dat rechtstreeks in de atmosfeer wordt geloosd. Risico op ramp is klein:

Hoewel de angst voor kernrampen er bij de meeste mensen goed in zit, is het daadwerkelijke risico op een ramp klein. Er gelden strenge veiligheidsvoorschriften die voorkomen dat Borssele een tweede Tsjernobyl wordt. Daardoor behoort Borssele tot de 25 procent veiligste kerncentrales ter wereld.

Nadelen: Torenhoge investering:

Het bouwen van een kerncentrale kost geld, veel geld. Dat komt deels ook door diezelfde strenge veiligheidseisen die ons Zeeuwen beschermen tegen een kernramp. De schattingen lopen uiteen van zes tot elf miljard euro. En de ervaring leert dat die kosten vaak verder oplopen dan gedacht. Bij de nieuwe kerncentrales die nu in Finland, Frankrijk, en de Verenigde Staten worden gebouwd, zijn de kosten al gauw drie keer hoger dan oorspronkelijk gebudgetteerd. En daarbij gaat het alleen om de kosten voor de bouw, ook het onderhoud kost veel geld en als de centrale na het verstrijken van de diensttijd gesloopt moet worden, lopen de kosten opnieuw in de miljarden. Tel daarbij op dat ook de opslag voor radioactief afval geld kost, inclusief de honderdduizenden jaren dat die opslag onderhouden moet worden en het kostenplaatje wordt minder gunstig dan Lubach en Dijkhoff je voorrekenen. Slecht verdienmodel:

Het stond al bij de voordelen dat kernenergie een constante bron is van energie, maar dezelfde eigenschap is ook een nadeel als je de hoge investeringen weer wil terugverdienen. Want in de huidige energiemarkt fluctueert de prijs sterk, dus moet een energiebron flexibel zijn. Als er veel wind- en zonnestroom voorhanden is, en de prijs dus keldert, wil je de stroomproductie verlagen. Als het niet waait en de zon niet schijnt, en de prijzen dus pieken, wil je juist de productie verhogen. Maar dat omhoog en omlaag schakelen, dat gaat niet met kernenergie. Mede daardoor kost het zoveel moeite om met de kerncentrale van Borssele winst te maken. Sterker nog, die enige Nederlandse kerncentrale draait nu verlies: miljoenen euro's gaan daar ieder jaar verloren. Mede om diezelfde reden werd onlangs afgezien van de bouw van een kerncentrale in Engeland en ook in Gevolgen van eventuele ramp zijn groot:

Toegegeven: de kans op een kernramp is klein, maar ook een kans van één op de miljard kan morgen plaatsvinden. En áls het fout gaat, zijn de gevolgen wel heel erg groot. Heel Zeeland zou zomaar eeuwenlang onbewoonbaar gebied kunnen worden als bij de kerncentrale van Borssele een grote hoeveelheid radioactief materiaal zou vrijkomen.

In 2012 werd vanwege diezelfde nadelen besloten om geen tweede kerncentrale in onze provincie te bouwen. Drie jaar eerder leek het er nog op dat de Borssele II er wél zou komen. Het kabinet was voor en ook vanuit het bedrijfsleven was serieuze interesse. En Zeeland is daarvoor de aangewezen plek omdat hier al een kerncentrale staat een ook de enige opslag voor radioactief afval van Nederland hier gevestigd is.

Risico te groot

Maar investeerders vonden de investering te hoog en vooral het risico op het niet terugverdienen van die investering te groot. Bedrijven willen alleen een tweede kerncentrale bouwen als ze overheidssteun krijgen, en daar was de politiek destijds niet toe bereid.

Sinds de oproep van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff blijkt een meerderheid in de Tweede Kamer voorstander te zijn van meer kerncentrales in Nederland, en dus in Zeeland. Een meerderheid in de Tweede Kamer van VVD, PVV, CDA en Forum voor Democratie steunt het voorstel van Dijkhoff steunen om in Nederland nieuwe kerncentrales te bouwen.

Brug te ver

Toch lijkt de Borssele II nog altijd ver weg, want die eerdergenoemde politieke partijen zijn dan wel voorstander van kernenergie, maar of ze daarvoor ook de portemonnee willen trekken is een tweede. Want die nieuwe kerncentrale komt er alleen als er staatssteun wordt toegezegd en dat is, zelfs voor veel voorstanders van kernenergie in de Tweede Kamer, voorlopig nog een brug te ver.

