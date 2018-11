Deel dit artikel:













Brand verwoest carport en boot in Goes

Bij een brand aan de Beethovenlaan in Goes zijn een carport en een boot, die eronder stond, verwoest. Even werd gevreesd dat de brand zou overslaan naar de naastgelegen woning, maar dat kon worden voorkomen.

Bij een felle brand in Goes zijn een carport en een boot verwoest. (foto: HV Zeeland) De brand brak rond 02.30 uur uit en een half uur later kon het sein brand meester gegeven worden. Na de eerste melding schaalde de brandweer snel op naar een middel brand, zodat er een extra blusvoertuig en ladderwagen kon worden opgeroepen.