Spanning stijgt over biovergister Rilland

"We willen niet het mestputje van Brabant worden," zegt Huib Bouwman. Het ChristenUnie-raadslid heeft zijn afweging gemaakt. Natuurlijk is hij voor groen gas, want "we kunnen de mensen in Groningen niet laten stikken." Maar de locatie in de Bathpolder waar Engie een biovergister wil bouwen vindt hij totaal verkeerd. "Het wordt een gevaarlijke chemische gasfabriek," waarschuwt Bouwman, "als er iets gebeurt kunnen we geen kant op. Wat hebben we hier nou? De vrijwillige brandweer..."

Niet meer biologisch

De biovergister zal volgens het raadslid, dat in het centrum van Rilland woont, tevens het einde betekenen van de tuinbouwbedrijven in de Bathspolder. Die telen tomaten, sla, paprika's en andere gewassen op biologische wijze. Maar als Engie jaarlijks 300.000 ton landbouwafval en mest zal verwerken in de vergister zijn de telers volgens Bouwman genoodzaakt bestrijdingsmiddelen te gebruiken. "Dan kunnen ze wel stoppen."

Brabantse mest

En dan is er nog de stank. Tijdens een vergadering van Provinciale Staten gaf een woordvoerder van Engie aan dat het vergistingsproces reukloos is voor de omwonenden, maar Bouwman gelooft daar niets van. "Ik vertrouw ze niet," zegt hij. Van actievoerders in Bemmel, Gelderland, waar Engie een biovergister heeft gebouwd, kregen de Rillanders het advies zich niet in de maling te laten nemen. Daar komt nog het wrange gegeven bij dat de mest en het landbouwafval vooral uit Noord-Brabant zullen komen en niet uit Zeeland.

Huib Bouwman, CU-raadslid in Reimerswaal en inwoner van Rilland. Hij is fel tegen de biovergister. (foto: Omroep Zeeland)

Politieke moed

Wat verwacht Bouwman van het gesprek ? Tien jaar geleden heeft de gemeente een vergunning voor een biovergister gegeven, wat volgens Bouwman een grote vergissing was. "Er is politieke moed voor nodig om dat toe te geven." Het raadslid hoopt dat het gemeentebestuur van Reimerswaal maandag die moed kan opbrengen. Dat bestuur liet de raad deze week in een brief weten dat een wijziging van het bestemmingsplan voor de locatie mogelijk is, maar waarschuwde ook dat Engie dan wellicht met schadeclaims kan komen.

Rilland is bang het mestputje van Brabant te worden (foto: Omroep Zeeland)