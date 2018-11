Deel dit artikel:













Adrz op 26ste plek in ziekenhuistest

Ziekenhuis Adrz staat op plek 26 in de ziekenhuis Top 100 van het AD. De vestigingen in Goes en Vlissingen zijn door de krant onder meer beoordeeld op de kwaliteit van de verpleging, complicaties bij operaties, en of mensen vaak terug moeten komen. Gisteren werd al bekend dat ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen het beste streekziekenhuis van Nederland is.

Adrz in Goes (foto: Omroep Zeeland) Aan de PZC laat woordvoerder Claudia Brandenburg weten 'trots' te zijn op het ziekenhuis, het personeel en de kwaliteit. "Dat er ruimte is voor verbetering is duidelijk." Het Adrz scoort punten op de kwaliteit van de verpleging en controle van medicijngebruik bij kwetsbare patiënten, zoals kinderen en ouderen. Puntje van kritiek is dat de medicatie in het ziekenhuis nog niet elektronisch wordt voorgeschreven. Als dat wel zou gebeuren dan zou dat fouten kunnen voorkomen. Onder de norm Daarnaast heeft het Adrz ook punten laten liggen vanwege onvoldoende ervaring met operaties bij blaaskanker. De afgelopen drie jaar zijn er veertien van deze operaties in het ziekenhuis uitgevoerd, terwijl de norm twintig operaties per jaar zijn. De ziekenhuizen in Dirksland en Bergen op Zoom waar ook veel Zeeuwen komen, zijn respectievelijk op de 17e en 30ste plek geëindigd. Lees ook: 'Als je hier bent, heb je niet het idee dat je in een ziekenhuis bent'

ZorgSaam is het beste streekziekenhuis van het land