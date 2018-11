Zeeland wordt wakker: Kernenergie, biovergister en ziekenhuis top 100

kerncentrale in Borssele (foto: Omroep Zeeland )

Tweede kerncentrale

De discussie over een tweede kerncentrale is weer terug van weggeweest. Nu achtereenvolgens de VN, het satirische televisieprogramma Zondag met Lubach en VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff uit klimaatoverwegingen voor meer kernenergie pleiten, lijkt het plan voor een tweede kerncentrale bij Borssele weer terug op tafel te komen. Dat idee werd in 2012 nog van tafel geveegd.

Spannende dag voor Rilland

Het wordt spannend voor de inwoners van Rilland die tegen de geplande biovergister in de Eerste Bathpolder zijn. Maandag praten de gemeente Reimerswaal en energieleverancier Engie achter gesloten deuren over de plannen. Tegenstanders hopen dat het gesprek zal leiden tot een andere locatie voor de vergister.

Ziekenhuis Top 100

Ziekenhuis Adrz staat op plek 26 in de ziekenhuis Top 100 van het AD. De vestigingen in Goes en Vlissingen zijn door de krant onder meer beoordeeld op de kwaliteit van de verpleging, complicaties bij operaties, en of mensen vaak terug moeten komen.

Het weer

Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het blijft wel droog. Door een matige wind uit het zuidoosten wordt het zo'n 13 tot 14 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en kan het in de loop van de nacht gaan regenen.