Provincie heeft te snel besloten Westerscheldeferry zelf te exploiteren

Westerscheldeferry (foto: Jo Dingemanse )

De beslissing om de veerdienst zelf te gaan exploiteren is onder tijdsdruk genomen, schrijft de Rekenkamer Zeeland, daardoor zijn alternatieven niet goed onderzocht. Volgens de Rekenkamer had de aanbesteding, waarop geen enkel bedrijf reageerde, opnieuw gekund, of had die mogelijkheid tenminste onderzocht moeten worden.

De Rekenkamer benadrukt dat de aanbestedingsprocedure en daarop volgende stappen goed zijn gedaan en dat de Provinciale Staten goed op de hoogte zijn gehouden. Maar de gang van zaken rond de aanbesteding is nooit geëvalueerd om lessen te leren voor de toekomst.

Op basis van het onderzoek beveelt de Rekenkamer aan om in de toekomst de risico's beter te onderzoeken. Ook moet de markt beter verkend worden en moet de gang van zaken worden geëvalueerd.