Goes heeft de eerste Zeeuwse StationsHuiskamer

Stationshuiskamer Goes (foto: NS)

De NS meldt dat gisteren al is proefgedraaid en dat toen al aardig wat mensen de StationsHuiskamer wisten te vinden. Het is een soort stationsrestauratie die van heel wat gemakken is voorzien. Zo is er gratis wifi, zijn er werkplekken en liggen van de meest voorkomende merken telefoons opladers gereed. Eten en drinken is te koop.

Volgens de NS is iedereen welkom in de huiskamer die is geopend zolang het station open is. Medewerkers achter de balie houden toezicht.

De dertiende

De Goese voorziening is de dertiende lokale Stationshuiskamer in Nederland. In Rotterdam, Den Haag en Arnhem zijn grotere Centrale StationsHuiskamers te vinden.