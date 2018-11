Adwin Hoondert gaat rally in Marokko rijden

Adwin Hoondert tijdens de vierde etappe van de Africa ECO Race in 2018 (foto: Rallymaniacs)

Volgens Hoondert is er momenteel vanuit Nederland weinig animo om mee te doen aan de Dakar Rally en de Africa ECO Race. Hoondert deed vier keer mee aan de Dakar Rally in Zuid-Amerika. Dit jaar debuteerde hij in de Africa ECO Race (van Monaco naar Senegal).

Lovend

"Ik moest een keuze maken tussen de ECO Race en Marokko. Beiden kan niet omdat ik het te druk heb. Iedereen is lovend over de rally in Marokko. Er doen dertig trucks uit Nederland mee!"

Drieduizend kilometer

De Morocco Desert Challenge wordt in april 2019 voor de elfde keer gereden. De wedstrijd telt acht etappes. De deelnemers zullen onder meer de Westelijke Sahara passeren.

De start is op zaterdag 13 april in Plage Blanche. De finish is op zaterdag 20 april met een etappe naar Saidia in Noord-Marokko. De deelnemers moeten drieduizend kilometer overbruggen.

