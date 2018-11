Jeugdzorginstelling De Vliethoeve gaat enkel nog gesloten jeugdzorg bieden

(foto: Omroep zeeland)

Dit betekent dat jeugdorganisatie Juvent, verantwoordelijk voor de open groep, niet meer actief is op De Vliethoeve. Jeugdzorgorganisatie Juzt zwaait vanaf nu volledig de scepter in Kortgene.

Hek

Jongeren op de gesloten groepen verblijven daar op last van de rechter. Er zit een hek van 2,5 meter hoog rondom het gesloten gedeelte, zodat de jongeren niet zomaar kunnen weglopen. In een open groep hebben jongeren meer vrijheden.

Drugsoverlast

Op dit moment verblijven er twee gesloten groepen in het 24-uurszorgverblijf voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. In december en februari komen daar twee groepen bij. Dit zijn jongeren die verhuizen van locatie Lievenshove in Oosterhout naar Kortgene. Jeugdinstelling Lievenshoeve gaat dicht vanwege aanhoudende drugsoverlast.

Geen uitbreiding

Volgens Jos van Nunen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Juzt, waar beide instellingen onder vallen, is er geen sprake van een uitbreiding. De enige verandering is dat er in plaats van drie gesloten groepen en één open groep, nu vier gesloten groepen komen.

Overlast

Bij De Vliethoeve liep het niet altijd op rolletjes. In de zomer van 2016 schreven personeelsleden van de jeugdinstelling een brandbrief. Volgens hen was de veiligheid van henzelf en de jongeren in het geding. Ook inwoners van Kortgene hebben in het verleden wel eens overlast gehad van De Vliethoeve. Juzt zegt dat er nauw overleg is met de gemeente, politie en scholen in de buurt om de aanstaande veranderingen in goede banen te leiden.

