Grote drugsdumpingen in Sluiskil en Biervliet

De dumping in Sluiskil werd gisteren rond 21.00 uur aan de Nieuwe Blikstraat gevonden. In de sloot lag een grote hoeveelheid vermoedelijk synthetische drugs in verschillende vaten. Een graafmachine moest er aan te pas komen om de vaten uit de sloot te halen en de vervuilde grond weg te graven.

Twaalf uur later, vanmorgen rond 09.00 uur, is de tweede dumping ontdekt in Biervliet. Aan de Noordstraat liggen drie vaten met een capaciteit van 1.000 liter, waarvan er twee leeg zijn en een bijna leeg. Ook liggen er drie kleinere jerrycans, waarvan er een gevuld is met een 'bruine substantie', afzuigmateriaal en een koolstoffilter. Volgens een woordvoerder is dit afkomstig van een drugslab.

Sporenonderzoek

Met sporenonderzoek hoopt de politie de identiteit van de dumpers te achterhalen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar vingerafdrukken, maar naar achtergelaten sigarettenpeuken of plastic handschoenen. De politie roept getuigen op zich te melden. De recherche onderzoekt het tijdspad en vraagt getuigen die iets hebben zien liggen, zich ook te melden.

Een gespecialiseerd bedrijf ruimt het afval op "en dat komt helaas voor rekening van de belastingbetaler", laat een woordvoerder van de politie weten. Het opruimen loopt al snel in de duizenden euro's, schat de woordvoerder in "5.000 tot 6.000 euro zeker".

