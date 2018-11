Ambulancepersoneel Zeeuws-Vlaanderen in actie voor cao

Een demonstratieve werkonderbreking staat gepland voor donderdagochtend op de Hofplaats in Den Haag. Daar worden tientallen medewerkers met een aantal ziekenauto's verwacht. Al het spoedvervoer gaat gewoon door.

Ambulancepersoneel in actie (foto: ANP)

Vakbond CNV Zorg & Welzijn en de branchevereniging Ambulancezorg Nederland (AZN) hebben een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao. De FNV was daar niet bij, want onderhandelaars van die bond waren eerder al boos uit het overleg gestapt.

De ambulancemedewerkers voelen zich 'weggezet' door AZN, zegt Fred Seifert van FNV Zorg & Welzijn. "Onze onderhandelaars zijn onder valse voorwendselen terug naar de onderhandelingen gehaald. Er zou gesproken worden over een tussentijdse wijziging van de cao 2018, maar bij de start van het overleg trok AZN die toezegging plotseling in.'"

De FNV wil over het lopende jaar 7,5 procent loonsverhoging. Over 2019 is de looneis 3,5 procent.