Duitse hooligans krijgen taakstraffen in plaats van celstraffen

Twee van de acht Duitse hooligans die ruim drie jaar geleden hebben huisgehouden in het uitgaanscentrum van Renesse zijn vrijgesproken door het Gerechtshof in Den Bosch. Zes anderen krijgen taakstraffen in plaats van celstraffen.

Duiters hooligans Renesse (foto: Omroep Zeeland) Op 12 april 2015 kwam een bus met 78 Duitsers naar Renesse. Het ging om een groep fans van de Duitse voetbalclub Schalke '04. In Renesse hield de groep een afscheidsfeestje voor één van de leden. Die nacht ontstond er een knokpartij met een andere groep stappers. Toen opgeroepen agenten aankwamen keerde de Duitse groep supporters zich tegen de politie. De verdachten waren volgens het Openbaar Ministerie zeer agressief naar de agenten toe. Daarbij werden meerdere klappen en een enkele karatetrap uitgedeeld. Ook werd er gegooid met grote projectielen, waaronder een politiefiets. Twee keer vrijspraak De rechtbank in Middelburg legde de acht Duitsers eerder celstraffen op van drie tot vijf maanden. In hoger beroep zijn er nu dus twee mannen vrijgesproken omdat het hof vindt dat niet bewezen kan worden dat de twee 'bijdrage van voldoende gewicht hebben geleverd aan openlijke geweldpleging'. Oude zaak De reden dat de andere zes taakstraffen krijgen tussen de 100 en 150 uur in plaats van celstraffen heeft te maken met de ouderdom van de zaak en het feit dat de Duitsers niet eerder veroordeeld zijn. Verdachten hebben het recht om binnen wat een 'redelijke termijn' genoemd wordt te worden berecht. Die termijn is in dit geval overschreden. Dat heeft tot strafkorting geleid. De zes hebben wel zes maanden voorwaardelijke celstraf gekregen, die hoeven ze alleen uit te zitten als ze binnen twee jaar opnieuw de fout in gaan. Lees ook: Hogere celstraffen geëist in hoger beroep tegen Duitse hooligans voor vechtpartij in Renesse

