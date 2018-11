Bewoner (22) appartement schietincident Middelburg aangehouden

Onderzoek in een flat in de Westerscheldestraat na schietpartij. (foto: HV Zeeland)

Bij het incident raakte een 20-jarige man uit Middelburg gewond. Het slachtoffer werd drie kwartier later verderop in de wijk gevonden toen hij gewond in een auto zat. Hij is daarna naar het ziekenhuis gebracht.

In verband met de schietpartij is al eerder een 20-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden, omdat ze de portiek van het gebouw aan het schoonmaken was. Ze probeerde sporen van het incident uit te wissen. Na verhoor is ze weer vrijgelaten.

Veel onduidelijk

Over de toedracht van de schietpartij is nog veel onduidelijk. Vorige week vrijdag liet de politie weten dat er nog geen dader was gevonden. De politie sloot toen ook niet uit dat het mogelijk om een ongeluk ging. En eerder deze week werd bekend dat de gemeente Middelburg het appartement, waar het incident plaatsvond, voor drie maanden heeft gesloten. Tijdens een huiszoeking zijn er harddrugs gevonden en een vuurwapen.

