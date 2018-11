Popronde strijkt neer in Middelburg

Dési Ductrot tijdens de popronde (foto: Omroep Zeeland)

Één van de artiesten is de in Middelburg geboren Dési Ducrot. De dochter van oud-wielrenner Maarten Ducrot speelt vanavond samen met haar band eindelijk weer eens in Zeeland. "Het is nog maar de tweede keer en het voelt hier echt als thuis." Ducrot is dit jaar één van de vaste artiesten tijdens het reizende festival van de Popronde.

Festivals

In totaal komt het festival in bijna 40 steden dwars door Nederland. De talentvolle bands hebben daardoor iedere keer te maken met ander publiek en spelen veel, wat ze eigenlijk niet gewend zijn. Ook zijn er regelmatig organisatoren van festivals aanwezig, waardoor ze kans hebben op nieuwe optredens.

Sfeerverslag van de Popronde