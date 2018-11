De haan van Sas van Gent is weer terug!

De haan wordt vandaag teruggeplaatst (foto: Jacques Sol )

"We misten ze enorm", zegt Jacques Sol van Stichting Cuuperskerk. "Daar komt nog bij dat de kleine vieringstoren ook wordt teruggeplaatst." Maar dat de haan en toren is niet het belangrijkste vandaag: "De klokken komen ook terug en die missen we het hardst."

Haan terug in Sas van Gent

De restauratie is volgens Sol nu voor 80 tot 85 procent klaar "Het wordt nu echt zichtwerk, dus de mooie, zichtbare dingen gebeuren nu. En dat betekent ook dat de glas in lood ramen binnenkort terugkomen en de stelling rond de kerk wordt afgebroken", zegt Sol.

Na de restauratie biedt de Cuyperskerk onderdak aan een boerenmarkt die zes dagen in de week open is, een horeca-gedeelte en kantoorruimtes voor jonge startende ondernemers. Ook komt er een evenementenruimte.

