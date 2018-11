Honderd militairen overspoelen dinsdag Middelburg

Militair tijdens een eerdere oefening in Zeeland (foto: Omroep Zeeland )

De militairen zijn gestationeerd in Schaarsbergen en gespecialiseerd in bevoorradingsoperaties. Dinsdag worden bij de sporthal en sintelbaan aan de Nassaulaan, bij het rugbyveld van Oemoemenoe en in een weiland bij kasteel Ter Hooge militairen met een helikopter afgezet.

In het centrum oefenen de militairen vervolgens in een leegstaand pand aan de Herengracht en in het voormalig pand van Scoop naast het politiebureau aan Achter de houttuinen. Tijdens de oefening, Bevo Seal genoemd, maken de militairen gebruik van hun wapens. Dit kan luide knallen veroorzaken. Als munitie worden losse flodders gebruikt.

Oefenen tussen publiek

Missies van de militairen in Bosnië, Mali, Irak en Afghanistan hebben uitgewezen dat de militairen hun taken vaak uitvoeren tussen en met de lokale bevolking. Door ook te oefenen tussen de bevolking wordt de werkelijkheid zo goed mogelijk nagebootst.

De militairen zijn te herkennen aan hun rode baret. Die baret is het internationale symbool voor luchtlandingseenheden.