Leerlingen van drie Zeeuwse scholen bij beste kinderzegelverkopers

De Klimroos in Krabbendijke, 't Staepel'Of in Renesse en De Lichtstraal in Westkapelle horen bij de dertig Nederlandse basisscholen die de meeste kinderpostzegels hebben verkocht. De kinderen van OBS De Klimroos horen al voor het elfde jaar op rij bij de topverkopers.

Opbrengst kinderpostzegels (foto: ANP) OBS De Klimroos laat weten 'supertrots' te zijn op de leerlingen. 20 kinderen van groep 7/8 hebben samen voor maar liefst 5.800 euro kinderpostzegels, kaarten en andere artikelen aan de man gebracht. Indy van de Griek leverde in haar eentje het grootste aandeel: ze verkocht voor 765 euro. De leerlingen mogen als beloning voor al hun inzet, net als de kinderen van andere winnende scholen, een uitstapje maken naar Duinrell. Ook krijgen de groepen een oorkonde. De Fabeltjeskrant Het thema van de kinderpostzegels was dit jaar De Fabeltjeskrant. De actie bracht in totaal meer dan 9 miljoen euro op, ongeveer net zoveel als in de jaren hiervoor.