Roos is 33 jaar en directeur van een miljoenenbedrijf

Het merk Amels kwam 25 jaar geleden in de handen van Kommer Damen, de vader van Roos en eigenaar van Damen Shipyards. Toen zat de werf nog in het Friese Makkum. "Ik herinner mij nog dat ik vaak in het weekend met mijn vader mee ging naar onze werven in Nederland. In Friesland kreeg ik dan suikerbrood, in Vlissingen later een bolus", vertelt Roos Damen.

Overname van De Schelde

In 2001 verhuisde Amels naar Vlissingen, toen Damen scheepswerf De Schelde overnam. "Toen mijn vader in 1991 Amels overnamen, was het een bedrijf dat worstelde in de markt. Hij wist dat om te buigen en zorgde ervoor dat Amels een succesvol bedrijf werd en is", zegt Roos.

Op dit moment heeft Amels achttien jachten in aanbouw, die voor tientallen miljoenen per stuk worden verkocht aan de rijken der aarde. Zeven worden er afgebouwd in Vlissingen. Het bedrijf bouwt standaard jachten. Aan de buitenkant zien ze er allemaal praktisch hetzelfde uit. Zo kan er al gebouwd worden, voordat het verkocht is.

Lange tijd dacht Kommer Damen dat geen van zijn kinderen in het bedrijf wilde stappen. Van zijn vier kinderen werken Roos en haar oudste broer nu wel in het bedrijf. De andere broer en zus zijn wel aandeelhouder, maar werken er niet.

Roos Damen aan de tekentafel (foto: Amels)

Roos heeft na haar studie ervoor gekozen om eerst zo ver mogelijk van huis aan de slag te gaan. "Dat is iets natuurlijks dat je in die leeftijd je het liefst zo ver mogelijk afzet tegen je ouders. Maar na in vijf verschillende landen te hebben gewerkt, wilde ik toch graag in het bedrijf aan de slag. Bootjes zit in mijn bloed, in mijn DNA, dit vind ik het allerleukste om te doen", zegt ze.

Magische miljoenenwereld

Ze begeeft zich met enige regelmaat in een bijzondere wereld. "Je raakt er nooit aan gewend. Het blijft een compleet andere wereld. We krijgen wel eens de uitnodiging om aan boord te komen. Dan krijg je er iets van mee, maar het blijft ook werken. We kijken dan ook wat we nog kunnen verbeteren."

Zelf een jacht?

De familie Damen heeft zelf geen superjacht. Ze hebben een zeilboot waar ze als gezin al twee keer de wereld mee rond hebben gevaren. Geen twaalf man bemanning dus, maar Kommer Damen als kapitein en zijn vrouw met vier kinderen als bemanning. "Ik denk dat we voor een jacht nog wel even door kunnen sparen, maar ik denk ook dat het niet ons ding is."