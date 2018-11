Jubileumjaar voor RoMi Cage

RoMi Cage (foto: Square Fruit)

De nieuwe single 'Lay Your Love On Me'

Afgelopen week kwam RoMi Cage met hun nieuwe single 'Lay Your Love On Me'. Hoewel Romy en Michaël Coomans in februari echt een gezinnetje krijgen, gaat de single niet over hun gezinsleven. De single is opgenomen in Utrecht.

Lace en RoMi Cage

Een beetje verwarrend is het wel. Het muziekduo treedt op onder twee noemers, namelijk Lace en RoMi Cage. Lace bestaat 10 jaar met op het repertoire akoestische covers. De band RoMi Cage, die optreedt met eigen werk, bestaat inmiddels 5 jaar.

Romy laat doorschemeren na te denken over hoe ze de twee namen samen kunnen voegen: "We hebben er lang over zitten bakkeleien en twijfelen, maar Lace en RoMi Cage zijn wel twee echt verschillende dingen." De juiste formule is hiervoor nog niet gevonden.

Een huiskamersfeertje als jubileumconcert

Bij het jubileumconcert in Marktcafé in Middelburg dit weekend worden Lace en RoMi Cage door elkaar gemixt. Volgens Romy Coomans wordt het een relaxed huiskamersfeertje met eigen liedjes en covers.

De entree is geheel gratis. Iedereen is welkom vanaf 15.00 uur in het Marktcafé, Markt 17 in Middelburg.

Studiobezoek Romi Cage