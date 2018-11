Plannen, zorgen en stokpaardjes; de Zeeuwse verkiezingscampagne is begonnen

Geld voor de Provincie Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Gratis openbaar vervoer voor ouderen, onder het motto 'een gratis bus voor 65 plus', dat plan komt van Willem Willemse (50PLUS). De PvdA wil ook een bus, maar dan een 'cultuurbus' die scholieren naar culturele evenementen kan brengen.

'Kernenergie, ja bedankt!'

Kernenergie is ook een hip thema bleek tijdens bespreking, ongetwijfeld met dank aan Arjen Lubach die afgelopen zondag in zijn satirische programma een lans brak voor kernenergie. Maar ook vanwege de VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Klaas Dijkhoff, die op de golf van pro-kernenergiesentiment inhaakte.

Het schot voor de boeg kwam dan ook vanuit de partij van Dijkhoff, de VVD. "Hoe denkt het college over het langer open houden van de kerncentrale in Borssele?", wilde VVD'er Kees Bierens weten. "We moeten uit onze loopgraven komen," zei ook Mark Faasse (Zeeland Lokaal). Hij doelde hiermee niet op het einde van de Eerste Wereldoorlog, komende zondag is dat honderd jaar geleden, maar op het bespreekbaar maken van kernenergie.

Tweede kerncentrale in Zeeland

Faasse gaf daarbij wel meteen toe dat 'de provincie er niet over gaat'. Dat is een vaak gehoorde zin in de Statenzaal als de politici iets onder de aandacht willen brengen waar ze geen zeggenschap over hebben, omdat die bij het Rijk of juist bij een gemeente ligt. François Babijn (PvZ) was al een stapje verder in zijn denken over kernenergie. Hij pleitte unverfroren voor een tweede kerncentrale in Zeeland.

Komt er een tweede kerncentrale bij in Borssele? (foto: Omroep Zeeland)

Anita Pijpelink (PvdA) vindt dat de provincie zich meer moet gaan inspannen om huurwoningen betaalbaar te houden. En dan waren er nog plannen om een permanente werkgroep gezondheidszorg op te richten (50PLUS), wegen te verbreden (VVD, PVV) en om als provincie de regie te nemen om meer laadpalen te plaatsen voor elektrische auto's (D66). En Zeeland moet zich aansluiten bij het landelijke manifest 'Waardig ouder worden'.

Tolvrije tunnel en begroting als luisterboek

Ook kwam natuurlijk het voorstel weer voorbij om de Westerscheldetunnel eerder dan 2033 tolvrij te maken. En o ja, de Begroting 2019 van de provincie moet als 'luisterboek' beschikbaar komen om de vele laaggeletterden in Zeeland ter wille te zijn (D66).

Het is duidelijk: de verkiezingscampagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 is begonnen. Ton Veraart (D66) merkte dan ook fijntjes op dat hij een groot verschil zag tussen de financiële tegenvallers aan het begin van de collegeperiode en de meevallers nu vlak voor de verkiezingen. Waarmee Veraart verder uiteraard niets wilde suggereren...

'Tour de France-gevoel'

Zorgen waren er uiteraard ook. Zo vindt Ger van Unen (SP) de plannen van Zeeland te ambitieus. Kijkend naar de financiering van de herdenking van de Slag om de Schelde volgend jaar kreeg Van Unen wat zijn noemt een 'Tour de France-gevoel'. "We weten niet vooraf wat het achteraf gaat kosten", zei ze. De SP voelde ook zeer weinig voor het idee dat vier steden in Zeeland zich willen profileren als culturele hoofdstad in 2033.

Ook het onderwijs kwam ook aan bod. Peter van Dijk pleitte voor samenwerking met universiteiten en hogescholen in België, iets wat hij onlangs nog had besproken met Filip Dewinter van zusterpartij Vlaams Belang, toen deze op bezoek was in Nieuwdorp.

Stemming

Toen het op eind van de middag op stemming aankwam werd de begroting voor 2019 aan genomen. De plannen voor de verdubbeling van de Bernhardweg, de laadpalen voor auto's, de leesboek-begroting, de cultuurbus, de ouderenbus, de werkgroep gezondheidszorg, haalden het allemaal niet.

Moties om de veiligheid van de Oosterschelde te bevorderen, bushaltes toegankelijker te maken, waterstof als energiedrager te onderzoeken, de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk tolvrij te maken en te komen met een nieuwe regeling voor asbestsanering in combinatie met zonnepanelen haalden het wel.