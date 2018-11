'Als mantelzorger heb je een dubbelleven'

Echtgenoot Rens (69) revalideerde, maar later volgde opnieuw een herseninfarct. Sindsdien is hij aangewezen op een bijzondere rolstoel en andere hulpmiddelen. En op de zorg die zijn vrouw hem geeft. "In situaties als de onze zie je veel echtscheidingen ontstaan. Ik ben haar zeer dankbaar dat zij dit voor me doet en bij me is gebleven. Zonder haar hulp zou ik naar een verpleeghuis moeten."

In de gemeente Terneuzen wonen de meeste mensen die mantelzorg bieden en dat (over-)belastend vinden, zo blijkt uit onderzoek van de GGD en ZB Planbureau. Ook Mario vindt het zwaar. In de loop der jaren heeft ze geleerd om toch haar eigen momenten te pakken. "Ik doe vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem, ga regelmatig naar bloemschikcursus, en zit in een gespreksgroepje met andere mantelzorgers. En om de zoveel tijd ga ik er een weekje tussenuit, dat compromis hebben Rens ik met elkaar gesloten."

Thuiszorg

Een beroep doen op familieleden of kennissen is volgens haar moeilijk, ze werken of wonen ver weg. Het echtpaar kan beroep doen op thuiszorg, maar kiest er voor om het voorlopig nog alleen te doen. Thuiszorg is fijn, maar betekent nogal wat voor je privacy, aldus mevrouw Haanraads.

Over 20 jaar dreigt er een tekort aan mantelzorgers (foto: Omroep Zeeland )

Nu nog zijn er voor iedere hulpbehoevende in onze provincie twaalf mensen (familie, vrienden en/of buren) die zouden kunnen helpen. Dat zijn er in 2040 nog vijf. Dat blijkt uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Enerzijds is vergrijzing: de groep ouderen die hulp nodig heeft wordt groter. Terwijl de groep die hulp kan bieden kleiner wordt, want veel Zeeuwen trekken weg voor werk naar andere provincies.