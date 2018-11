Duiveland meest scorende ploeg in Zeeuwse amateurvoetbal

Joram Maliepaard (rechts) is topscorer van Duiveland (foto: FoVid/Petra Noordijke)

Er zijn tot nu toe 531 officiële wedstrijden gespeeld met 2312 doelpunten. Dat is gemiddeld 4,35 doelpunten per wedstrijd.

Doelpuntrijke duels

De meeste doelpunten werden gescoord in het bekerduel tussen SC Stavenisse en NSV en het competitieduel tussen DwO'15 en Vosmeer: dertien treffers.

SC Stavenisse, SDO'63, FC Dauwendaele en Schoondijke komen in de top twaalf van meest doelpuntrijke wedstrijden twee keer voor. SDO'63 ging één keer met forse cijfers onderuit, maar bleef in het duel tegen Schoondijke wel aan de goede kant van de score (zie tabel).

Meest doelpuntrijke duels

Top twaalf 8 september 2018 SC Stavenisse - NSV 5-8 27 oktober 2018 DwO'15 - Vosmeer 9-4 28 oktober 2018 Schoondijke - Sluis 2-10 1 september 2018 Hansweertse Boys - FC Dauwendaele 0-11 1 september 2018 Halsteren (zat) - SC Stavenisse 9-2 2 september 2018 HVV'24 - SDO'63 11-0 1 september 2018 Cadzand - Philippine 0-11 8 september 2018 FC Dauwendaele - Sluiskil 9-2 30 september 2018 VVR - Terneuzen 7-4 23 september 2018 Nieuw Borgvliet - Schoondijke 11-0 23 september 2018 Aardenburg - Vivoo 7-4 4 november 2018 SDO'63 - Schoondijke 10-1

Duiveland

Duiveland uit Oosterland is de meest scorende ploeg in het Zeeuwse amateurvoetbal op dit moment. De formatie van trainer Rohan de Geus vond al 59 keer het net in tien wedstrijden. De meeste goals werden buitenshuis gescoord (24 op eigen veld; 35 in uitduels).

Van de tien duels die Duiveland speelde, werd er maar één verloren. Alleen NOAD'67 was op 8 september in de districtsbeker met 2-1 te sterk. De andere negen duels won Duiveland.

Overige cijfers (1)

alle competities Meeste goals voor Duiveland (59 goals) Meeste goals voor - thuisduels Sluis (32) Meeste goals voor - uitduels Duiveland (35) Meeste goals tegen Schoondijke (55) Meeste goals tegen - thuisduels Vosmeer en Hansweertse Boys (33) Meeste goals tegen - uitduels Brouwershaven (36)

Vlissingen (zat) en Schoondijke

Waar Duiveland uiterst trefzeker is, geldt dat niet voor de zaterdagtak van VC Vlissingen en Schoondijke. Deze ploegen hebben dit seizoen nog maar zes keer het net weten te vinden. VC Vlissingen deed dat alleen maar in uitwedstrijden, want aan de Irislaan heeft de ploeg van trainer Thomas Ragut nog niet gescoord.

Eljo Dooge van 's-Heer Arendskerke is de minst gepasseerde keeper in het Zeeuwse amateurvoetbal (foto: Peter Wijts)

Overige cijfers (2)

alle competities Minste goals voor VC Vlissingen (zat) en Schoondijke (6) Minste goals voor - thuisduels VC Vlissingen (zat) (0) Minste goals voor - uitduels Terneuzen en Spui (2) Minste goals tegen 's-Heer Arendskerke (4) Minste goals tegen - thuisduels Oostburg (1) Minste goals tegen - uitduels Hoedekenskerke/Kwadendamme (1)