A58 tussen Goes en Bergen op Zoom dit weekend dicht

De A58 is ook dit weekend van vrijdagavond 20 uur tot maandagochtend 6 uur afgesloten tussen knooppunt De Poel bij Goes en knooppunt Markiezaat bij Bergen op Zoom. Dat is vanwege werkzaamheden.

A58 in de richting van Bergen op Zoom afgesloten (foto: Rijkswaterstaat) Een weggedeelte van zo'n 11,5 kilometer wordt voorzien van nieuw asfalt. Ook wordt een deel van de geleiderail in de middenberm vervangen. Het verkeer in de richting van Bergen op Zoom moet rekening houden met vertraging.