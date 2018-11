Extreem hoog parkeertarief in Terneuzen tegen overlast

De gemeente verhoogt het tarief naar 20 euro per dag, zeven dagen in de week, met als doel de auto's zonder vergunning uit de binnenstad te weren. De parkeeroverlast in de binnenstad ontstond na het verdwijnen van de fysieke parkeervergunning achter de ruiten van de auto's in de binnenstad. Het is sindsdien niet duidelijk of een geparkeerde auto van een buurman is of van een bezoeker.

Gefrustreerd

In het centrum wonen bovendien veel arbeidsmigranten en de bewoners vragen zich af of de eigenaren van al die auto's met buitenlandse kentekens wel allemaal hebben betaald voor hun parkeerplek. En omdat het aantal parkeerplaatsen schaars is, raakten de bewoners gefrustreerd over het telkens weer moeten zoeken naar een plekje.

Naast het verhogen van de tarieven komen ook de fysieke vergunningen weer terug. Dat moet de bewoners in staat stellen om de 'sociale controle' weer toe te passen, schrijft het dagelijks gemeentebestuur. Ook worden de bekeuringen aan foutparkeerders voortaan op een andere manier geïnd. Daardoor moeten foutparkeerders onbetaalde boetes die naar het buitenland gestuurd moeten worden alsnog betalen.

Achterstallige boetes

Meerdere Zeeuwse gemeenten kampen met dit probleem. Afgelopen zomer bleek er nog meer dan 400.000 euro aan openstaande boetes om die reden nog niet geïnd te zijn, het gaat daarbij met name parkeerboetes van Duitse toeristen. De gemeenten Veere, Middelburg, Vlissingen en Schouwen-Duiveland hebben aangekondigd samen een incassobureau in te schakelen om die achterstallige boetes alsnog te innen.

