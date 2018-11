Deel dit artikel:













Vlissinger aangehouden voor witwassen en alcoholmisbruik

Agenten hebben in de nacht van vrijdag naar zaterdag in Vlissingen een 24-jarige inwoner van die stad aangehouden op verdenking van witwassen en rijden onder invloed. De man had duizenden euro's en meerdere mobiele telefoons op zak.

De politie in actie (foto: HV Zeeland) De man kreeg rond 3.50 uur een stopteken van de politie, maar negeerde dat. Daarop ontstond een achtervolging. Uiteindelijk stapte de man op de Glacisstraat uit, samen met een vrouw. Uit verder onderzoek bleek dat de man een behoorlijk geldbedrag en meerdere telefoons op zak had. Bovendien rook hij volgens de politie naar alcohol. Hij is ingesloten voor verder onderzoek.